В Соломенском районе снова поменяли движение общественного транспорта

Таким образом, транспортная нагрузка ляжет на плечи колесного общественного транспорта.

Авотбус 3Т будет двигаться по следующей схеме: станция "Кольцевая дорога" — проспект Леся Курбаса — проспект Комарова — улица Борщаговская — улица Жилянская — улица Старовокзальная;

Троллейбус №18Т будет двигаться по схеме: улица Старовокзальная — улица Жилянская — проспект Победы — улица Дмитриевская — улица Черновола — улица Глубочицкая — улица Сечевых Стрельцов.

Кроме того, троллейбусный маршрут №41Д будет курсировать по следующей схеме: улица Тулузы – улица Ромена Роллана – улица Якуба Коласа – улица Героев Космоса – улица Жмеринская – улица Святошинская – проспект Победы – бульвар Тараса Шевченка – станция метро "Университет".

Напомним, что в Киеве с субботы, 28 июля, и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №14,15.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице трамвайные и троллейбусные маршруты снова начали курсировать, после вчерашних прливних дождей.