20:51 27.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200024:roman

В Соломенском районе снова поменяли движение общественного транспорта

Столичные власти изменили график движения трамваев №1, 3, 18 до конца лета. Об этом передает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

В Соломенском районе снова поменяли движение общественного транспорта

Таким образом, транспортная нагрузка ляжет на плечи колесного общественного транспорта. 

Авотбус 3Т будет двигаться по следующей схеме: станция "Кольцевая дорога" — проспект Леся Курбаса — проспект Комарова — улица Борщаговская — улица Жилянская — улица Старовокзальная;

Троллейбус №18Т будет двигаться по схеме: улица Старовокзальная — улица Жилянская — проспект Победы — улица Дмитриевская — улица Черновола — улица Глубочицкая — улица Сечевых Стрельцов.

Кроме того, троллейбусный маршрут №41Д будет курсировать по следующей схеме: улица Тулузы – улица Ромена Роллана – улица Якуба Коласа – улица Героев Космоса – улица Жмеринская – улица Святошинская – проспект Победы – бульвар Тараса Шевченка – станция метро "Университет".

Напомним, что в Киеве с субботы, 28 июля, и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №14,15. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице трамвайные и троллейбусные маршруты снова начали курсировать, после вчерашних прливних дождей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Донецкой области произошел пожар в квартире многоэтажки Пенсионный фонд начислил все пенсии за июль В столице внедорожник протаранил пожилую женщину В последний месяц лета в Украине заработает Морская администрация
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив