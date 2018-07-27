В Киеве полным ходом идет подготовка к Крестному ходу

Об этом сообщает Центр информации УПЦ на странице в Facebook.

Как известно, в украинскую столицу прибыли мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского, стопа апостола Андрея Первозванного, икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распятый, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Отметим, что данные святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.

После Крестной ходы все меряны отправятся в Киево-Печерскую лавру, где начнется всенощное бдение. Все иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться круглосуточно. Для верующих будет возможность и ночью, и днем прийти и помолиться.

Стоит добавить, что сегодняшний Крестный ход пройдет от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в мероприятиях, которые будут проводится в Киеве по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.