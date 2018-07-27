10:12 27.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100199956:nastya

В Киеве полным ходом идет подготовка к Крестному ходу

Сегодня 27 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах.

В Киеве полным ходом идет подготовка к Крестному ходу

Об этом сообщает Центр информации УПЦ на странице в Facebook.

Как известно, в украинскую столицу прибыли мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского, стопа апостола Андрея Первозванного, икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распятый, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Отметим, что данные святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.

После Крестной ходы все меряны отправятся в Киево-Печерскую лавру, где начнется всенощное бдение. Все иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться круглосуточно. Для верующих будет возможность и ночью, и днем прийти и помолиться.

Стоит добавить, что сегодняшний Крестный ход пройдет от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в мероприятиях, которые будут проводится в Киеве по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
В Северной Каролине в лесных пожарах погиб один человек, еще трое пострадали В Украине непогода обесточила 15 населенных пунктов В Украине создадут публичную базу данных счетчиков В ООН пожаловались на нехватку денег
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив