11:26 27.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киев на Крестный ход прибыло более 100 автобусов с паломниками - ФОТО

В украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

В Киев на Крестный ход прибыло более 100 автобусов с паломниками - ФОТО

Как отметили в информационном отделе ведомства, на Крестный ход, пока приехали 4691 человек.

Также в полиции убеждают, что не наблюдается каких-либо противоправных действий или провокации, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными метало детекторами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах. Отметим, что данные святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.


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