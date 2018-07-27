В Киев на Крестный ход прибыло более 100 автобусов с паломниками - ФОТО

Как отметили в информационном отделе ведомства, на Крестный ход, пока приехали 4691 человек.

Также в полиции убеждают, что не наблюдается каких-либо противоправных действий или провокации, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными метало детекторами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах. Отметим, что данные святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.