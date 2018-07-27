Центр Киева парализован из-за пробок - ФОТО

Сегодня, 27 июля, центральная часть украинской столицы остановилась в пробках из-за празднования Крещения Киевской Руси. В данній момент перекрыты несколько главных улиц Киева.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Отметим, что сейчас затруднено движение по бульвару Шевченко, улице Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатике, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция обеспечит безопасность участников во время проведения мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Для охраны правопорядка в пятницу, 27 июля, а также субботу, 28 июля, будут привлечены специалисты Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники.