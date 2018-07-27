Появились подробности перекрытия дорог в Киеве из-за мероприятий к Крещению Руси

В частности, как отмечается, 27 июля ограничат движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:30 на:

- ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской),

- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской),

- Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской),

- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Кроме того 28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по улицам:

- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

- ул. Владимирский проезд (полностью);

- Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

- ул. Леонтовича (полностью);

- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);

- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

- ул. Золотоворотская (полностью);

- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

- ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пер. Михайловским);

- ул. А. Тарасовой (полностью);

- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пер. Михайловским);

- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);

- ул. Костельная (полностью);

- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

- Андреевский спуск (полностью).

Кстати, кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах.