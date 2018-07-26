Возле Рыбальского моста в Киеве сгорела баржа - ВИДЕО

В результате пожара она выгорела дотла.

К приезду сотрудников спасательной службы огонь полностью охватил баржу. Местные жители рассказали, что это не первый случай. Она уже горела несколько лет назад.

На момент пожара на барже никого не было, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "УРА-Информ", в Греции продолжает расти количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют на юге страны уже несколько дней. По состоянию на утро четверга, 26 июля, в результате лесных пожаров погибло минимум 81 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местной пожарной службы, среди пострадавших 23 ребенка, из которых 12 находится в больницах. При этом около сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими.