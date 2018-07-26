В центре Киева слышны выстрелы из пистолета - ФОТО

По словам правоохранителей, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде заведения и скрылся. Предполагается, что злоумышленник работал не один.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. В свою очередь, руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.

К счастью, из прохожих и посетителей никто не пострадал.

В данное время на месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на частной вечеринке в Лос-Анджелесе произошла перестрелка, в результате чего были ранены семь человек. Сообщается, что пятеро человек были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов. Еще двух человек госпитализирован из-за ранений, не связанных с выстрелами. Известно, что всех пострадавших доставили в больницу северного Голливуда.