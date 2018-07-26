13:59 26.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В пятницу в Киеве отключат воду в четырех домах

В столице в пятницу, 27 июля, в некоторых домах будет отключено водоснабжение.

В пятницу в Киеве отключат воду в четырех домах

Это связано с проведением ремонтных работ. Как сообщает пресс-службы "Киевводоканала", для надежной работы систем водоснабжения проводятся ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение начиная с девяти часов утра и по полуночи по адресам проспект Науки дома 10, 10а, 16, 16а.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в уставном капитале нового коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, на балансе которого находятся теплосети столицы, недостаточно денег для осуществления подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Накануне Киевраде не поддержал увеличение уставного капитала Киевтеплоэнерго с 1,2 до двух миллиардов гривен.


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