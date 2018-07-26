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В Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны - ФОТО

В Киеве ливень, который прошел в среду, 25 июля, днем затопил аэропорт Жуляны.

В Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны - ФОТО

Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в оказалась полностью залиты водой. Как сообщают очевидцы в социальной сети, уровень воды в некоторых местах достигал 20 сантиметров.

Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской и Телиги.

Как сообщал УРА-Информ, сильнейший ливень затопил здание Соломенского суда. Сильный ветер также повалил на дороги деревья. В настоящее время подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве ликвидируют последствия стихии, сопряженного с мощными порывами ветра.


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