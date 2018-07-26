Порошенко уволил киевского чиновника из-за ливней

Президент Украины Петр Порошенко сместил с должности Валентина Мондриевского, который был председателем Подольской районной администрации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

Кроме этого, Порошенко с 27 июля назначил на это место Виктора Смирнова с месячным испытательным сроком и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в украинской столице 25 июля за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук. По словам главы ведомства, с таким аномальным количеством осадков не смогли справится дренажные системы.