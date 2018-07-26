Движение поврежденным мостом на Кирилловской в Киеве закрыто - ФОТО, ВИДЕО

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды. Как сообщает в четверг утром, 26 июля, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, вчера прошло выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по частичному разрушению дорожного покрытия на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской. Комиссия приняла решение временно перекрыть мост для движения.

В свою очередь в пресс-службе Киевской городской государственной администрации отметили, что движение будет восстановлено уже сегодня во второй половине дня. На данный момент движение транспорта организовано по схеме:

в направлении станции метро "Шулявская": улица Богатырская - Луговая - Ивашкевича - Вышгородская - Сырецкая - Ольжича - дальше по улице Телиги;

в направлении станции метро "Почайна": улица Ольжича - Сырецкая - Скляренко - дальше по проспекту Бандеры.

В ГосЧС также отметили, что в ряде районов вчера были повреждены автомобили и дома, также были повалены деревья и билборды. Из затопленных зданий и подземных переходов состоянию на семь часов утра четверга откачано три тысячи 402 кубометров воды.

В частности, воду откачали из здания Соломенского районного суда, проводились работы по откачке воды из подземного перехода на проспекте Победы, а также с проезжей части дороги на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева, а также из подземного перехода в районе Шулявского моста.

На улице Довнар-Запольского на проезжую часть дороги упали два дерева. Проезжую часть от поваленных деревьев уже освободили.

Кроме того, на проспекте Победы, 53, был свергнут билборд. Щит упал на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево.

Также, как отмечается, сотрудники ГСЧС убрали с нескольких улиц поваленные деревья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода 25 июля повредила столичный путепровод.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате происшествия остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.