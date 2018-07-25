09:34 25.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева произошел пожар - ФОТО

В Голосеевском районе столицы на ул. Саксаганского, 41 произошел пожар в пятиэтажном доме, десятки жителей эвакуировали.

В центре Киева произошел пожар - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в серверной в подвальном помещении. Из-за сильного задымления, проводились работы по выпуску дыма с верхних этажей. Также было эвакуировано около 20 жильцов дома.

К счастью, происшествие не принесло большинства жертв, а пожарным удалось устранить распространение дыма на верхние этажи здания.

В результате пожара, помещение серверной и оборудование, которое там находилось выгорело полностью. В данное время устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, проверяют международные эксперты. Группа из международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория, – отмечают журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.


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