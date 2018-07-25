11:38 25.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина пытался свести счеты с жизнью бросаясь под колеса авто - ВИДЕО

Сегодня 25 июля в Киеве на улице Богдана Хмельницкого задержали мужчину, который под действием наркотиков бросался под машины. Об этом сообщает сайт Информатор.

В столице мужчина пытался свести счеты с жизнью бросаясь под колеса авто - ВИДЕО

По словам полицейских, мужчина не славянской внешности находясь под действие психотропных средств, бросался под автомобили.

На место происшествия мгновенно прибыли сотрудники полиции. Также подъехала машина "скорой".

Мужчине пытались оказать помощь прямо на месте, а позже госпитализировали в больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове полицейские предотвратили попытку самоубийства. По предварительной информации, в городское отделение полиции поступило уведомление от очевидцев инцидента о том, что молодая девушка пытается отправиться на "тот свет" спрыгнув под колеса поезда. На место происшествия пибыло две бригады полиции.


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