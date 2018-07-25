В столице мужчина пытался свести счеты с жизнью бросаясь под колеса авто - ВИДЕО

По словам полицейских, мужчина не славянской внешности находясь под действие психотропных средств, бросался под автомобили.

На место происшествия мгновенно прибыли сотрудники полиции. Также подъехала машина "скорой".

Мужчине пытались оказать помощь прямо на месте, а позже госпитализировали в больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове полицейские предотвратили попытку самоубийства. По предварительной информации, в городское отделение полиции поступило уведомление от очевидцев инцидента о том, что молодая девушка пытается отправиться на "тот свет" спрыгнув под колеса поезда. На место происшествия пибыло две бригады полиции.