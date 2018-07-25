В столичном Подольском районе после дождя обвалился путепровод - ФОТО

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате происшествия остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

При советник городского головы Дмитрий Белоцерковец на своей страничке в facebook сообщил, что Виталий Кличко поручил Управлению чрезвычайных ситуаций города в тех местах, где самая критическая ситуация, начинать откачку воды помпами.

Он также добавил, что в Киеве существует проблема ливневок. На многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем, - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, где в среду, 25 июля, прошел сильнейший ливень, затопило здание Соломенского суда. Сильный ветер также повалил на дороги деревья.