В киевской подземке пояснили, как поменять старые жетоны на новые

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.

Сделать это нужно до конца июля.

С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой. За каждый синий жетон придется доплатить 3 гривны.

Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. "Майдан Независимости"

ст. м. "Дорогожичи"

ст. м. "Политехнический институт"

ст. м. "Дарница"

Сервис-центры столичного метро работают ежедневно с 8:00 до 19:00.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве с 14 июля 2018 разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до восьми гривен.