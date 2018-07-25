В киевской подземке пояснили, как поменять старые жетоны на новые

Жители или гости Киева, у которых остались старые жетоны синего цвета на проезд в метро, могут обменять их на новые без доплаты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.
Сделать это нужно до конца июля.
С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой. За каждый синий жетон придется доплатить 3 гривны.
Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:
ст. м. "Майдан Независимости"
ст. м. "Дорогожичи"
ст. м. "Политехнический институт"
ст. м. "Дарница"
Сервис-центры столичного метро работают ежедневно с 8:00 до 19:00.
Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве с 14 июля 2018 разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до восьми гривен.