В Киеве жестоко наказали "героя парковки" - ФОТО

Дерзкого нарушителя наказали - авто забрал эвакуатор. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Как известно, инцидент произошел на улице Владимирской.

Водитель этого Hyundai просто взял закрыл выезд крупногабаритной техники спасателей ГСЧС на Владимирской и был сразу наказан поездкой на штраф-площадку.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по улице Чавдар, 13 горела парковочная стоянка. По предварительной информации, доступ к подземному паркингу имели только жители дома, заехать на территорию паркингу можно было только с помощью специального электронного ключа.