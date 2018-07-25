В Киеве жестоко наказали "героя парковки" - ФОТО

В Шевченковском районе Киева неизвестный припарковал свой внедорожник в неположенном месте, перегородив дорогу специальной технике спасателей.
Дерзкого нарушителя наказали - авто забрал эвакуатор. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Как известно, инцидент произошел на улице Владимирской.
Водитель этого Hyundai просто взял закрыл выезд крупногабаритной техники спасателей ГСЧС на Владимирской и был сразу наказан поездкой на штраф-площадку.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по улице Чавдар, 13 горела парковочная стоянка. По предварительной информации, доступ к подземному паркингу имели только жители дома, заехать на территорию паркингу можно было только с помощью специального электронного ключа.