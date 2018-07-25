В Киеве ливнем затопило суд, а также повалило на дороги деревья - ФОТО, ВИДЕО

Сильный ветер также повалил на дороги деревья. В настоящее время подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве ликвидируют последствия стихии, сопряженного с мощными порывами ветра.

Так, по данным спасателей, сейчас на улице Шутова затоплены помещения Соломенского суда. Заявка поступила около четырех часов дня. На данный момент работы по откачке воды продолжаются.

Затем на улице Довнар-Запольского два дерева упали на проезжую часть дороги. Тут спасатели уже освободили проезжую часть от поваленных деревьев. На проспекте Победы билборд упал на автомобиль. На месте работают спасатели - говорится в сводке, опубликованной на странице столичного главка ГосЧС в Facebook.

Вместе с тем в пресс-службе спасательной службы обещали дополнять информацию о ликвидации последствий непогоды по мере поступления информации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мощная гроза спровоцировала масштабные пробки в Киеве.

Водители стояли на бульваре Шевченко, на Крещатике и Майдане Независимости, на улицах Большая Васильковская, Бассейная, Льва Толстого, Саксаганского, Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно-Крещатицкая и Телиги, на проспекте Победы и на Большой окружной дороге.