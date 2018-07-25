19:03 25.07.2018 | Киев | Новости
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Киев возглавил рейтинг бюджетных городов для туризма

Британская туристическая компания Hoppa составила рейтинг топ-100 самых дешевых городов для путешествия.

Киев возглавил рейтинг бюджетных городов для туризма

В этом году список возглавил Киев, потеснив с первого места болгарскую Софию.

Как сообщает Daily Mail, рейтинг формировали, исходя из суммы, которую туристы тратят в городе в среднем за сутки - на аренду жилья, трехразовое питание, напитки и экскурсии. 
Для Киева эта сумма составила 64 фунта (около 2270 грн). На втором месте Анталия 69 фунтов, на третьем - Манила 70 фунтов, четвертом - индонезийский Денпасар 74 фунта, пятом - Сием Рип, Камбоджа 78 фунтов.


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