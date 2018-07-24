18:57 24.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Въезд на Труханов остров перекроют почти полностью

Намерения киевской власти сделать Труханов остров максимально пешеходным осуществляются. Со стороны Северного моста заезд будет ограничен.

Въезд на Труханов остров перекроют почти полностью

На официальной странице КП "Информатика" появились новости о том, что движение автомобилей будет ограничено.

Согласно сообщению в минувшее воскресенье началась реконструкция автоматического пропускного пункта к рекреационной зоне на улице Труханова. На сегодня уже расширена дорога, добавлен островок, где установят информационное табло.

На финальном этапе в КП видят:

Двойную пропускную систему: шлагбаум и болард
Информативное табло для оповещения водителя о доступе к Трухановому острову
Устройство пешеходной зоны и зоны для велосипедистов
Обустройство пункта муниципальной стражи, медпункта, станции зарядки автомобилей
Прокат велосипедов, геробордив, скейтов.

Как сообщал "УРА-Информ", комиссия Министерства обороны Украины обнаружила в Киеве 187 тонн некачественных консервов для военнослужащих. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.


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