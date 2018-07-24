Въезд на Труханов остров перекроют почти полностью

На официальной странице КП "Информатика" появились новости о том, что движение автомобилей будет ограничено.

Согласно сообщению в минувшее воскресенье началась реконструкция автоматического пропускного пункта к рекреационной зоне на улице Труханова. На сегодня уже расширена дорога, добавлен островок, где установят информационное табло.

На финальном этапе в КП видят:

Двойную пропускную систему: шлагбаум и болард

Информативное табло для оповещения водителя о доступе к Трухановому острову

Устройство пешеходной зоны и зоны для велосипедистов

Обустройство пункта муниципальной стражи, медпункта, станции зарядки автомобилей

Прокат велосипедов, геробордив, скейтов.

Как сообщал "УРА-Информ", комиссия Министерства обороны Украины обнаружила в Киеве 187 тонн некачественных консервов для военнослужащих. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.