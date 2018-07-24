11:38 24.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичной квартире нашли арсенал оружия - ФОТО

Киевские правоохранители конфисковали арсенал боеприпасов и оружия в одной из квартир города. 

В столичной квартире нашли арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook. 

По его словам, оружие хранили не сами владельцы квартиры, а арендаторы, которые сняли жилье на короткий период. Также первый заместитель главы Нацполиции отметил, что в квартире хранились гранаты и патроны.

"Все все найденные боеприпасы изьяты", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около населенного пункта Водяное в районе проведения ООС украинские воины обнаружили тайник с минами российского производства.


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