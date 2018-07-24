15:11 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Киевсовете сообщили о нехватке денег на подготовку к отопительному сезону

В уставном капитале норого коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, на балансе которого находятся теплосети столицы, недостаточно денег для осуществления подготовки к отопительному сезону.

В Киевсовете сообщили о нехватке денег на подготовку к отопительному сезону

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Накануне Киевсовет не поддержал увеличение уставного капитала Киевтеплоэнерго с 1,2 до двух миллиардов гривен.

Предприятие начало работу уже после завершения отопительного сезона, то есть средств за отопление они не получают, а значит необходимых финансовых объемов для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает, - сообщил Пантелеев.

Он также отметил, что аварийность теплосетей столицы составляет 80%, а для своевременной и эффективной ликвидации аварий необходимо закупить технику и оборудование, на что не хватает финансирования.

Как сообщал "УРА-Информ", люди, которые получают субсидию и которые вели энергоэффективное домохозяйство, могут получить вознаграждение от правительства. Для этого необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.


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