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В Киеве на Дорогожичах столкнулись два автомобиля, один человек погиб - ФОТО

В Киеве на Дорогожичах во вторник утром, 24 июля, произошло столкновение двух автомобилей.

В Киеве на Дорогожичах столкнулись два автомобиля, один человек погиб - ФОТО

При этом машины сбили троих пешеходов. В результате аварии погиб один пешеход. Как сообщают очевидцы в социальной сети, выжившие во время дорожно-транспортного происшествия находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас скорая помощь готовит их к госпитализации. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером в понедельник, 23 июля, на столичном мосту Патона произошло тройное ДТП с участием маршрутки с пассажирами. Как сообщает сайт Информатор, произошло столкновение автобуса ISUZU, который двигался по маршруту №211, Nissan Sunny и Ravon R2. Как известно, все автомобили двигались по мосту в сторону левого берега. Nissan и Ravon стоял в пробке в соседней полосе, однако, по неизвестным причинам, автобус на полной скорости врезался в Sunny, после этого его откинуло в Ravon.


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