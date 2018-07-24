В Киеве на Дорогожичах столкнулись два автомобиля, один человек погиб - ФОТО

При этом машины сбили троих пешеходов. В результате аварии погиб один пешеход. Как сообщают очевидцы в социальной сети, выжившие во время дорожно-транспортного происшествия находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас скорая помощь готовит их к госпитализации. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером в понедельник, 23 июля, на столичном мосту Патона произошло тройное ДТП с участием маршрутки с пассажирами. Как сообщает сайт Информатор, произошло столкновение автобуса ISUZU, который двигался по маршруту №211, Nissan Sunny и Ravon R2. Как известно, все автомобили двигались по мосту в сторону левого берега. Nissan и Ravon стоял в пробке в соседней полосе, однако, по неизвестным причинам, автобус на полной скорости врезался в Sunny, после этого его откинуло в Ravon.