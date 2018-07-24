Ожидается, что в крестном ходе в Киеве примут участие по 100 тыс. мирян

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, будут предоставлены соответствующие меры безопасности. Оберегать от потасовок будут около пяти тыс. правоохранителей.

При этом начальник столичного главка обратил внимание на то, что пока это только предварительные расчеты.

Известно, что меры безопасности в этом году будут аналогичными тем, которые предпринимались в прошлом году, а именно будут установлены рамки с металлоискателями и проверки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице 24, 27 и 28 июля будет ограничено движение транспорта из-за молебнов и крестных ходов по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси. Движение ограничат из-за обращений Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов, а также Украинской автокефальной церкви.