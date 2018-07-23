09:33 23.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области авто полиции свалилось в реку – ФОТО

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полицейский автомобиль упал в реку Нивка во время погони за мопедом.

В Киевской области авто полиции свалилось в реку – ФОТО

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечают очевидцы происшествия, правоохранители пытались догнать мопед, который двигался по пешеходному мосту через реку. Так, из-за неправильного поворота, авто полиции упало в реку.

К счастью, обошлось без жертв, однако у правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Злоумышленника удалось задержать, и авто полиции уже достали из воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львова и двух его подчиненных. Сообщается, что мужчины требовали дачи взятки в размере 5 тыс долларов от местной жительницы, отце которой подозревается в умышленном убийстве человека.


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