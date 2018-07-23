13:52 23.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве будет меньше точек продажи социального хлеба

В столице заканчивается срок действия трехлетнего инвестиционного договора между предприятием "Киевхлеб" и столичной властью.

В Киеве будет меньше точек продажи социального хлеба

По этому в Киеве станет в разы меньше точек продаж социального хлеба.

Об этом стало известно из сообщения 44.ua.

Согласно инвестиционному договору "Киевхлеб" должен был установить 200 киосков по продаже социального хлеба и хлебобулочных изделий. В течение 2015-2016 годов предприятие открыло 150 таких точек. Еще 50 объектов инвестор передал в пользу частной компании "Саботин Трейд", которая на сегодня продает социальный хлеб в 38 киосках.

По словам главы Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации Андрея Мельничука, по состоянию на сегодня в Киеве работают всего 90 киосков с социальным хлебом. Это связано с тем, что срок инвестиционного договора в большинстве случаев уже истек.

Как сообщал "УРА-Информ", на 1 января 2018 года в Киеве функционировали 164 киоска, в которых ЧАО "Киевхлеб" продавало социальный хлеб по фиксированным ценам. Всего же по городу было установлено 192 объекта розничной торговли такого типа. 


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