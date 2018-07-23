Маленькая Венеция: из-за проливного ливня возле метро "Левобережная" плавают авто - ФОТО

Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя фото и видео потопа.

В данное время полностью в воде оказалась улица вдоль станции метро Левобережная. Предполагается, что не сработала система слива воды, в результате чего образовался большой застой води.

"Это - прямо сейчас. Левобережная "Венеция". Кстати, каждый раз после сильного дождя под Левобережным мостом могут проходить только джипы"?" - отметил один из пользователей сети.

Похожие жалобы были и у других жителей столицы:

- Левобережная", дождик прошел"

- На "Левобережной" море. Все стоит, хотя что-то плывет. Не едьте сюда, разве что очень хотите искупаться

- Киев сейчас, ливневая канализация не сработала, капот в воде, вдоль этого апокалипсиса мальчик с водоканала или "Автодора" бегает, беспомощно поднимает ручки, непогода уже направляется в нашу сторону", - пишут пользователи, которые стали свидетелями данной аномалии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине сухая погода ожидается только на юге. На всей остальной территории страны – дожди и грозы будут продолжаться. При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до плюс 31, на остальной территории страны без изменений.