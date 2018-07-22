14:31 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице растет старейшая в Украине липа

В столице на Старокиевской горе растет липа, которая попала в Книгу рекордов Украины. Дерево считается старейшим представителем своего вида - ему более 400 лет.

В столице растет старейшая в Украине липа

Историки утверждают, что посадил липу легендарный митрополит Петр Могила. Люди говорят, что она исполняет желания, если при этом завязать на ней ленточку. Мужчины завязывают узел на успех в делах, а женщины приходят за личным счастьем.

Киевляне также считают это дерево не просто магическим, а и лечебным. Зарядиться от него позитивной энергетикой можно, обняв ствол дерева. Вибрации биополя липы схожи с вибрациями сердечного центра человека. Поэтому липой часто лечат заболевания сердца и легких.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Италии, в Национальном парке Поллино, обнаружили самое старое дерево Европы.  Сосне Гельдрейха, которую назвали Италус, насчитали по годовым кольцами и с помощью радиоуглеродного анализа 1230 лет. 


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