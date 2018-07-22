В столице растет старейшая в Украине липа

В столице на Старокиевской горе растет липа, которая попала в Книгу рекордов Украины. Дерево считается старейшим представителем своего вида - ему более 400 лет.
Историки утверждают, что посадил липу легендарный митрополит Петр Могила. Люди говорят, что она исполняет желания, если при этом завязать на ней ленточку. Мужчины завязывают узел на успех в делах, а женщины приходят за личным счастьем.
Киевляне также считают это дерево не просто магическим, а и лечебным. Зарядиться от него позитивной энергетикой можно, обняв ствол дерева. Вибрации биополя липы схожи с вибрациями сердечного центра человека. Поэтому липой часто лечат заболевания сердца и легких.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Италии, в Национальном парке Поллино, обнаружили самое старое дерево Европы. Сосне Гельдрейха, которую назвали Италус, насчитали по годовым кольцами и с помощью радиоуглеродного анализа 1230 лет.