В столице растет старейшая в Украине липа

Историки утверждают, что посадил липу легендарный митрополит Петр Могила. Люди говорят, что она исполняет желания, если при этом завязать на ней ленточку. Мужчины завязывают узел на успех в делах, а женщины приходят за личным счастьем.

Киевляне также считают это дерево не просто магическим, а и лечебным. Зарядиться от него позитивной энергетикой можно, обняв ствол дерева. Вибрации биополя липы схожи с вибрациями сердечного центра человека. Поэтому липой часто лечат заболевания сердца и легких.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Италии, в Национальном парке Поллино, обнаружили самое старое дерево Европы. Сосне Гельдрейха, которую назвали Италус, насчитали по годовым кольцами и с помощью радиоуглеродного анализа 1230 лет.