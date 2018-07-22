Киевский мусоросжигательный завод приостановил прием мусора

31 июля действия соглашения властей украинский столицы с компанией "Киевэнерго" и предприятия заканчивается. Как сказано в воскресенье, 22 июля, на странице "Киевэнерго", запасов твердых бытовых отходов, а это около десяти тонн, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля.

Вместе с тем с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности, - пояснили в ведомстве, добавив что их соглашение со столичными властями на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году и после этого "Киевэнерго" 17 лет обеспечивала 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, весь Киев - электричеством. После 2011 года, с момента вхождения компании "Киевэнерго" в состав ДТЭК, на заводе "Энергия" была реализована масштабная инвестиционная программа.

Сейчас мусоросжигательный завод "Энергия" – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева, - рассказали в "Киевэнерго".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с " Нафтогазом" для стабильного снабжения услуг киевлянам.