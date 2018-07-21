В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог в Соломенском районе

На официальной странице сообщается, что 23 июля с 09.00 часов до 17.00.в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на ул. Козелецкий на участке от ул. Николая Василенко до ул. Радищева будет частично ограничено движение транспорта. Средства на ремонт дороги запланированы столичным бюджетом.

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Пресс-служба предприятия напомнила, что что сейчас в активной фазе ремонт просп. Академика Палладина, улиц Академика Заболотного, Алматинской, Семьи Кульженко, подъездов к просп. Николая Бажана, заканчиваются работы на улицах Ярославов Вал, Елены Телиги и Набережном шоссе. Начато и до конца лета будут выполнены работы по улицам Назаровская и Генерала Родимцева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КП "Киевавтодор" готовится провести ремонт проспекта Степана Бандеры. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Поиск подрядчика для выполнения работ будет проходить по тендерной процедуре.