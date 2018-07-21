Киевляне требуют восстановить популярный в столице аттракцион

На официальном сайте КМДА появилась петиция с просьбой восстановить Канатную дорогу с Арки дружбы народов на Труханов остров, которая функционировала с 2012 года по июнь 2018 года.
Киевляне решили возобновить популярный в столице аттракцион, ранее размещавшийся под Аркой и спускавший людей на Труханов остров.
Организаторы петиции аргументируют свою инициативу тем. что большое количество киевлян, гостей города и экстремалов ждут возвращения Канатной дороги, без которой на Арке дружбы народов грустно, и кроме пейзажа нет никаких развлечений.
"Любимый аттракцион давал сказочные ощущения, и мы просим как можно скорее вернуть Канатную дорогу на прежнее место" - указано в тексте петиции.
«Арка дружбы народов в Киеве – известная туристическая достопримечательность, а также популярное место отдыха", - написал в комментариях один из пользователей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевская городская рада приняла решение о реструктуризации 101,2 миллионов долларов внешнего долга города с выплатой в 2021-2022 годы.