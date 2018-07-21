00:00 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199428:roman

Киевляне требуют восстановить популярный в столице аттракцион

На официальном сайте КМДА появилась петиция с просьбой восстановить Канатную дорогу с Арки дружбы народов на Труханов остров, которая функционировала с 2012 года по июнь 2018 года.

Киевляне требуют восстановить популярный в столице аттракцион

Киевляне решили возобновить популярный в столице аттракцион, ранее размещавшийся под Аркой и спускавший людей на Труханов остров.

Организаторы петиции аргументируют свою инициативу тем. что большое количество киевлян, гостей города и экстремалов ждут возвращения Канатной дороги, без которой на Арке дружбы народов грустно, и кроме пейзажа нет никаких развлечений.

"Любимый аттракцион давал сказочные ощущения, и мы просим как можно скорее вернуть Канатную дорогу на прежнее место" - указано в тексте петиции.

«Арка дружбы народов в Киеве – известная туристическая достопримечательность, а также популярное место отдыха", - написал в комментариях один из пользователей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевская городская рада приняла решение о реструктуризации 101,2 миллионов долларов внешнего долга города с выплатой в 2021-2022 годы. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Белый дом категорически отказываются пускать Владимира Путина В Молдове ликвидировали группу боевиков, готовивших провокации в стране В столице супруг зарезал собственную жену - ФОТО Пучдемон снова избежал уголовной ответственности
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив