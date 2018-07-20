11:13 20.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице проходит акция памяти Павла Шеремета - ФОТО, ВИДЕО

В пятницу утром, 20 июля, в центре Киева на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого началась акция памяти убитого два года назад журналиста Павла Шеремета.

В столице проходит акция памяти Павла Шеремета - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, на акции собрались друзья и коллеги Шеремета, активисты, депутаты Верховной рады. Также на месте гибели журналиста присутствует посол США в Украине Мари Йованович, которая принесла букет белых гвоздик.

Примечательно, что большинство людей держат плакаты с надписями: "20.07.2016 Киев. Павел Шеремет, 2 года. Убийцы до сих пор не найдены".

При этом, некоторые участники акции одеты в футболки с надписями: "Кто убил Павла?".

Напомним, известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице 21 июня попрощались с известным украинским поэтом-шестидесятником, прозаиком и сценаристом Иваном Драчом. Церемонию отпевания провел патриарх Филарет во Владимирском соборе.


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