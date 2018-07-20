В самом центре столицы взорвались два автомобиля - ФОТО

Как отмечается, инцидент произошел на улице Борщаговской, 10-А, между станцией метро Политехнический институт и Центральным ЗАГСом.

Очевидцы происшествия сообщают, что сначала они услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине.

Кстати, оба автомобиля принадлежали одной семье, супруги предполагаю, что это был поджег.

В данное время, на месте работают полицейские, устанавливая все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Авдеевке Донецкой области произошел взрыв возле магазина. Около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.