В Киеве дерево раздавило автомобиль - ФОТО

Сегодня 20 июля, во дворе дома 31 на улице Копыловской на автомобиль Volkswagen Caddy упало большое дерево. Об этом сообщает портал informator.ua.
По словам водителя авто, транспортное средство ему не принадлежит, а находится на балансе компании, в которой он работает.
Дерево росло на спортивной площадке романо-германской гимназии №123. При падении оно завалило металлическое ограждение, проломило бетонный забор и придавило автомобиль, который стоял рядом.
На данный момент на месте работают коммунальщики, которые распиливают ствол, чтобы можно было извлечь пострадавшее авто. Местные жители сообщили, что дерево давно скрипело, и они боялись, что вскоре оно может упасть, однако официальные жалобы никто не подавал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столица на авто упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.При этом владелец помятой Škoda Fabia рассказал, что это уже не первый случай. В мае ветка с этого же дерева уже повреждала его автомобиль.