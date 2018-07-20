15:33 20.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве дерево раздавило автомобиль - ФОТО

Сегодня 20 июля, во дворе дома 31 на улице Копыловской на автомобиль Volkswagen Caddy упало большое дерево. Об этом сообщает портал informator.ua.

В Киеве дерево раздавило автомобиль - ФОТО

По словам водителя авто, транспортное средство ему не принадлежит, а находится на балансе компании, в которой он работает.

Дерево росло на спортивной площадке романо-германской гимназии №123. При падении оно завалило металлическое ограждение, проломило бетонный забор и придавило автомобиль, который стоял рядом.

На данный момент на месте работают коммунальщики, которые распиливают ствол, чтобы можно было извлечь пострадавшее авто. Местные жители сообщили, что дерево давно скрипело, и они боялись, что вскоре оно может упасть, однако официальные жалобы никто не подавал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столица на авто упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.При этом владелец помятой Škoda Fabia рассказал, что это уже не первый случай. В мае ветка с этого же дерева уже повреждала его автомобиль.


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