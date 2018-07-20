Столичные власти решили Киев реструктуризовать внешний долг города

За это решение проголосовали 69 депутатов. Как пояснил в четверг, 19 июля, во время обсуждения проекта решения первый заместитель директора департамента финансов Киевской городской государственной администрации Александр Корень, проект решения является завершающим в процессе реструктуризации внешнего долга, начатом в 2015 году. Тогда он был частично реструктуризирован при участии государства на сумму 351 миллионов доллар.

На сегодняшний день остался долг в сумме 101,2 миллиона долларов, - напомнил он, добавив, что переговоры велись в течение трех лет и, наконец, достигли окончательных договоренностей и вышли на подписание договоров.

По его словам, процентная ставка реструктуризации составит 7,5%, а погашение состоится в указанных годах четырьмя ровными платежами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 миллиардов долларов или на 1%. По состоянию на 1 июня долг составляет 76,26 миллиардов долларов.