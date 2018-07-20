12:52 20.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянам вернут горячую воду

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим постановлением установил тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Киевлянам вернут горячую воду

Таким образом, на сегодня "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с "Нафтогазом" для стабильного снабжения услуг киевлянам.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Указанное постановление устанавливает тарифы для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В соответствии с порядком формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировку и поставку.

Согласно постановлению НКРЕКП, С 1 августа устанавливаются тарифы: на отпуск электрической энергии - 182,83 коп/кВт ч; на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 783,09 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 476,04 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов - 1185,21 грн / Гкал; на производство тепловой энергии для нужд других потребителей - 1184,57 грн/Гкал.

Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно осуществлять хозяйственную деятельность. Как сообщал "УРА-Информ", в мае этого года закончилось соглашение между КГГА и "Киевэнерго".


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