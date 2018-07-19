В Киеве на улице Теремковской ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат:

с семи часов утра 19 июля до полудня 20 июля;

с шести часов вечера 21 июля до полудня 22 июля.

Отмечается, что работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанной улице, чтобы не мешать дорожным работам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на несколько дней вновь на Южном мостовом переходе ограничат движение транспорта.

Это связано с ремонтом деформационных швов. Ремонтные работы будут проводится с 19 июля по 9 августа.