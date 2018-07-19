В Киеве на Южном мосту вновь ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом деформационных швов. Ремонтные работы будут проводится с 19 июля по 9 августа. Как сообщает в среду, 18 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные "Киевавтодора", движение транспорта будет частично ограничено:

на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;

на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, движение транспорта на Южном мосту уже ограничивали с 25 июня по 18 июля. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Столичного шоссе.