В Киеве будут закрывать ярмарки, если у продавцов не будет холодильников

Киевская городская государственная администрация намерена прекращать работу муниципальных ярмарок в случае отсутствия у продавцов холодильников для хранения молочной и мясной продукции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно сообщению, при повышенных температурах в летний период и в целях соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов реализация скоропортящейся продукции на столичных ярмарках допускается только при условии строгого и неукоснительного соблюдения температурного режима хранения не более +6.
В частности это касается мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой и других продуктов, условия хранения и реализации которых требуют соблюдения вышеуказанной температуры.