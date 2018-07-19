В Киеве будут закрывать ярмарки, если у продавцов не будет холодильников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, при повышенных температурах в летний период и в целях соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов реализация скоропортящейся продукции на столичных ярмарках допускается только при условии строгого и неукоснительного соблюдения температурного режима хранения не более +6.

В частности это касается мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой и других продуктов, условия хранения и реализации которых требуют соблюдения вышеуказанной температуры.