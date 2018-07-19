21:15 19.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Окружной административный суд Киева в четверг, 19 июля, открыл дело о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города Киева.

Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Как сказано в сообщении суда, опубликованном в Facebook, дело открыто по факту установления новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте, в частности, в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Рассмотрение в подготовительном заседании назначено на 16 августа.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение Киевской городской государственной администрации. Авторы заявления являются народные депутаты Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Напомним, сегодня депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".


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