Подорожание стоимости проезда в Киеве рассмотрит суд

Как сказано в сообщении суда, опубликованном в Facebook, дело открыто по факту установления новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте, в частности, в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Рассмотрение в подготовительном заседании назначено на 16 августа.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение Киевской городской государственной администрации. Авторы заявления являются народные депутаты Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Напомним, сегодня депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".