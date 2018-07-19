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Памятник археологии на Почтовой площади получит национальный статус

На внеочередном заседании Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры КГГА рассмотрела и поддержала паспорт соответствия критериям памятники истории "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева" и рекомендовала дополнить видом "градостроительство" и одобрил предоставление достопримечательности статуса национального.

Памятник археологии на Почтовой площади получит национальный статус

Поэтому, пока разработчиками корректируется паспорт памятники археологии, истории и градостроительства национального значения "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева".

После завершения корректировки, паспорт будет передан в управление сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия г.. Киева, в течение недели с момента получения паспорта, рассмотрит и передаст его для дальнейшего согласования в Министерство культуры с целью рассмотрения материалов на заседании Экспертного совета Министерства культуры.

На заседании присутствовали 12 постоянных членов совета, представители инициативной группы "Музей на Почтовой площади", эксперты и общественность. Заслушаны доклады специалистов, проведено обсуждение и дискуссию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции установил "памятник коррупции". Так, сама скульптура представляет собой "позолоченного" мужчину в клетке с долларами на полу и золотом в мешках.


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