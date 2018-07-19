Киевский суд отказался передать долги "Киевэнерго" новому предприятию

Соответствующее решение по иску "Нафтогааз" суд вынес на сегодняшнем заседании. Так своим иском "Нафтогаз", ссылаясь на законао теплоснабжении, предлагал передать "Киевтеплоэнерго" как правоприемнику теплоснабжающей сферы столицы задолженность частного предприятия.

При этом в НАК заявили, что оплата этого долга является главным условием для заключения договора с новосозданным предприятием.

Параллельно в Хозсуде рассматривается иск КГГА к "Нафтогазу", в котором город просит суд обязать компанию заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго".

Заседание суда по этому вопросу состоится 24 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая "Нафтогаз Украины" заявил о готовности поставлять природный газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" при условии принятия ею на баланс задолженности энергокомпании "Киевэнерго" перед НАКом.

Киевский городской совет отказался принять на баланс коммунального предприятия " Киевтеплоэнерго" задолженность компании "Киевэнерго" перед "Нефтегазом".