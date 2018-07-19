Киеврада отказала отменять повышение стоимости проезда в столичном транспорте

Предложение об отмене поддержали только 24 депутата из 61 необходимого голоса. Так, на сегодняшнем заседании было вынесено на рассмотрение решения о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".

Распоряжение, которое Киевская городская государственная администрация вынесла 5 июля 2018 планировалось отменить на заседании Киеврады 12 июля. Однако тогда к рассмотрению вопроса не дошло. Вопрос об отмене повышения тарифов на проезд предлагалось поставить на голосование дважды, однако депутаты не поддержали это предложение.

Всего в зале на сегодняшнем заседании зарегистрировалось 63 депутата.

Напомним, в Киеве с 14 июля 2018 разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до восьми гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в окружной административный суд столицы 17 июля поступил иск к Киевраде по установлению новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.