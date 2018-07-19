Киевлян продолжают отключать от горячей воды

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает УНИАН.

Часть из них – это гидравлические испытания, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ, – сказал Пантелеев.

Чиновник признал, что с 1 августа почти все жители города могут остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос долгов "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Пантелеев напомнил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов "Киевэнерго".

Чиновник также допустил, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.