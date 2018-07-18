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В Киеве появился памятник коррупции - ФОТО

В украинской столице под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции установили "памятник коррупции".

В Киеве появился памятник коррупции - ФОТО

Об этом в среду, 18 июля, сообщают украинские СМИ.

Так, сама скульптура представляет собой "позолоченного" мужчину в клетке с долларами на полу и золотом в мешках.

Отметим, что данный памятник планируют перемещать под здания других антикоррупционных органов.

Изготовление такого искусства обошлось в тысячу гривен, а "золотили" его при помощи баллончика с краской.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в районном центре Золочев хулиганы осквернили памятник известному российскому поэту Александру Пушкину. В своем посте произошедшее он назвал актом вандализма. Кроме того, он добавил, что будет неудивительным если этим воспользуются российские СМИ в политических целях.


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