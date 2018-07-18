Киевские власти утвердили проект строительства метро на "Виноградарь"

Об этом передает пресс-служба администрации.

Как отмечается, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций — "Мостицкая" и "Проспекта Правды", а также из участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

При этом, заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян подчеркнул, что по плану строительные работы продлятся 36 месяцев. В частности, на сегодняшний день их стоимость оценивается в 6,3 млрд грн.

Согласно его словам, проект будет реализован за счет средств местного бюджета. Таким образом, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после повышения цен на проезд киевляне начали продавать бесконтактные карточки для проезда в метро, пополненные до повышения тарифов с 4,5-5 гривень до 6,5-8 грн. Объявления о продаже карточек жители столицы размещают на специальных сайтах и других профильных ресурсах.