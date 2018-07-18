15:19 18.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100199169:labazovych

Киевские власти утвердили проект строительства метро на "Виноградарь"

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что его коллеги на днях утвердили проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Киевские власти утвердили проект строительства метро на

Об этом передает пресс-служба администрации.

Как отмечается, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций — "Мостицкая" и "Проспекта Правды", а также из участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

При этом, заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян подчеркнул, что по плану строительные работы продлятся 36 месяцев. В частности, на сегодняшний день их стоимость оценивается в 6,3 млрд грн.

Согласно его словам, проект будет реализован за счет средств местного бюджета. Таким образом, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после повышения цен на проезд киевляне начали продавать бесконтактные карточки для проезда в метро, пополненные до повышения тарифов с 4,5-5 гривень до 6,5-8 грн. Объявления о продаже карточек жители столицы размещают на специальных сайтах и других профильных ресурсах.


Поделиться
Читайте также:
 
Еврокомиссия наложила штраф на корпорацию Google Суд в Грузии оставил в силе обвинительный приговор Саакашвили ЕС ввел санкции против россиян причастных к строительству Керченского моста В ЕС сегодня обьявили санкции по импорту стали в ответ на пошлины США
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив