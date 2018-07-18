15:56 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевлян зовут молиться за снижение цен на проезд - ФОТО

В соцсети Facebook появилось мероприятие под названием "Молитва за снижение цен на общественный транспорт в Киеве".

Киевлян зовут молиться за снижение цен на проезд - ФОТО

Жителей города приглашают прийти на 11 часов утра 5 августа к Киево-Печерской лавре.

Пользователи с юмором отнеслись к предложению. Горожане шутят о том, планируют ли организаторы превращать воду в вино, и советуют устроить молитву за ремонт дорог.

В то же время как свидетельствует информация на странице, на мероприятие должны прийти около полутора тысяч человек, а более шести тысяч пока раздумывают, но им нравится эта идея.

Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в Киеве проезд в общественном транспорте подорожал до 8 гривен.


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