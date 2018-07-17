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В здание НАБУ ворвались неизвестные - ФОТО

Группа неизвестных во вторник утром, 17 июля, ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро Украины.

В здание НАБУ ворвались неизвестные - ФОТО

Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания. Как сообщала руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура, это были так называемые протестующие, которые утром находились здесь возле здания Бюро.

Затем они прорвалась внутрь, прошли через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно.

Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала тут же,- рассказал она, добавив, что полиция им не мешала и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и забрали их.

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания даже сейчас, а полиция наблюдает. Двери в здание заблокированы, стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове неизвестные сорвали заседание горсовета и устроили потасовку.


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