12:58 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве восемь улиц останутся без воды

Несколько районов столицы попали под плановые ремонтные работы сети водоснабжения. Восемь улиц будут несколько дней обходиться без воды.

В Киеве восемь улиц останутся без воды

Киевводоканал предупредил об отключении воды в связи с ремонтом сети водоснабжения, передает пресс-служба предприятия.

Так, без водоснабжения останутся:

- 17 июля с 09:00 до 00:00 — улица Борщаговская, 126, 128, 144А;

- 17 июля с 10:00 до 19:00 — улица Бажана, 32А (школа);

- 18 июля с 09:00 до 08:00 19 июля — улица Павловская, 62, 44/22 (ж / б);

- 18 июля с 10:00 до 01:00 19 июля — улица Максимовича, 5, 22;

- 18 июля с 10:00 до 06:00 19 июля- улица Стеценко, 1;

- 19 июля из 21:00 до 07:00 20 июля — улица Коновальца, 15 (корп. 1, 2, 3, 4), 17; переулок Лабораторный, 4; улица Предславинская, 35.

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевский фуникулер закрывается для проведения технического осмотра и ремонтных работ. Столичный фуникулер требует технического осмотра, проведения регламентных работ и испытаний. Поэтому он прекращает свою работу до 23 августа 2018 года.


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