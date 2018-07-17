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В столичном метрополитене рассказали, как сэкономить на проезде

Городские власти предоставляют систему скидок в метро.

В столичном метрополитене рассказали, как сэкономить на проезде

Она позволяет пассажиру пользоваться подземкой по цене в 6,5 гривен. Об этом во вторник, 17 июля, в интервью журналистам рассказал начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

По его словам, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой из них будет составлять 6,5 гривен. При этом в месячных проездных билетах стоимость поездки получится даже ниже - 6,3 гривен.

Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7,5 до 7 гривен соответственно. Важно подчеркнуть, что город сохранил все льготы, - напомнил он, добавив, что метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых - государственные и десять - городские. Это каждый четвертый пассажир, - отметил Брагинский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 14 июля 2018 года в Киеве поднял цены на проезд в подземном общественном транспорте до восьми гривен за поездку.


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