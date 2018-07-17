В столичном метро пассажиры купили более 5 млн поездок за день до подорожания

По предварительной информации, в прошлую пятницу украинцы пополнили свои карточки метро на 5 971 525 поездок. В частности, из них 4 568 800 - по тарифу 4,5 гривен.

В пресс-службе киевской подземки сообщили, что теперь при пополнении карточки метро на 50 поездок стоимость каждой составит 6,5 гривен. При этом, обменять старые жетоны выгоднее всего. Известно, что до конца июля в сервисных центрах можно будет сдать старые жетоны без доплаты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве одновременно "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта. Так, новые тарифы вызвали возмущение у жителей города, и по этой причине у здания КГГА собралось несколько сотен человек. По словам активистов, такие тарифы совсем не соответствуют услугам, которые предоставляются людям, и равнение под евростандарты Украина пока не может делать.